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Общество19 января 2022 7:28

В 2021 году 16 жителей Кировской области получили травмы на железной дороге

Из них 12 человек погибли
Алина Сашина
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Сотрудники железной дороги призывают жителей области соблюдать правила поведения вблизи движущихся составов. Фото: архив «КП»

Сотрудники железной дороги призывают жителей области соблюдать правила поведения вблизи движущихся составов. Фото: архив «КП»

В 2021 году в Кировской области на железнодорожных путях были травмированы 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. В ведомстве отметили, что число пострадавших снизилось на 30,4% по сравнению с предыдущим годом: в 2020-м травмы получили 23 человека.

К сожалению, среди травмированных оказалось трое несовершеннолетних. Для двоих из них происшествия закончились трагически. Всего же погибло 12 человек.

В ГЖД сообщили, что пятеро пострадавших во время несчастных случаев находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники железной дороги призывают жителей области соблюдать правила поведения и быть более внимательными вблизи движущихся составов.