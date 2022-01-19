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Общество19 января 2022 6:27

В Санчурском районе жителям деревни начисляли плату за несуществующий вывоз мусора

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Квитанции за неоказываемую услугу приходили регулярно.

Квитанции за неоказываемую услугу приходили регулярно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области жителям деревни начисляли плату за вывоз мусора, но саму услугу не оказывали. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Так, в ведомство обратились жители деревни Малая Русская Лиса Санчурского района. Они жаловались на то, что из их населенного пункта ТКО не вывозится, однако регоператор начислил плату за оказание услуги и предъявил счета. В ходе проверки, проведенной сотрудниками ведомства, этот факт подтвердился.

Прокурор Санчурского района внес представление руководителю АО «Куприт», исполняющему обязанности регоператора. После этого жителям деревни произвели перерасчет платы за вывоз мусора и остановили ее начисление.