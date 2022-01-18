В Кирове 19 и 20 января снег вывезут с 36 участков

На большинстве улиц работы будут проводиться в ночное время. Фото: admkirov.ru
В Кирове запланировали участки, откуда будет вывозиться снег 19 января. Как сообщает горадминистрация, работы в основном проводятся в вечернее и ночное время, однако несколько участков почистят днем.
К утру 19 января снег вывезут со следующих улиц:
- Автотранспортный проезд;
- Карла Либкнехта - от Азина до Красноармейской;
- 2-ой Хлыновский переулок;
- Парковая (в Нововятском районе);
- Казанская - от Спасской до Горбачева;
- Московская - от мемориала «Вечный Огонь» до ул. Ленина;
- Советская - от Казанской до Ленина;
- Розы Люксембург - от Казанской до Ленина;
- Ленина - от Московской до Современной;
- Азина - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;
- проезд между домами №101 и 99 по ул. Воровского до Маклина;
- Хлебозаводской проезд;
- Студенческий проезд - от Воровского до Лепсе;
- 60 лет ВЛКСМ, Тимирязева - на всем протяжении.
20 января техника пройдет по участкам:
- ул. Рудницкого (асфальтовый участок);
- Нагорная - от Ленина до 3-го Опытного переулка;
- Свободы - от ж/д путей до реки Хлыновка;
- Володарского - от ул. Блюхера до дома №239;
- Мира (микрорайон Радужный);
- Дерендяева - от Спасской до Воровского;
- Павла Корчагина - зауженые участки;
- Луганская - от Дзержинского до Ломоносова;
- Воровского - от Солнечной до проспекта Строителей;
- Московская - от ул. Романа Ердякова до проспекта Строителей;
- Красноармейская - от 1-го Газетного переулка до ул. Чапаева;
- Тургенева;
- 2-ой Газетный переулок - от Мининского переулка до ул. Красноармейской;
- Мининский переулок, улицы Центральная, Фабричная и Верхосунская - на всем протяжении.
Днем 19 и 20 января рабочие будут вывозить завалы с улиц Красноармейской (от Чапаева до 1-го Газетного переулка), Тургенева, Мининского переулка и 2-го Газетного переулка (пер. Мининского до ул. Красноармейской).