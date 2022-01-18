В Кирове 19 и 20 января снег вывезут с 36 участков

На большинстве улиц работы будут проводиться в ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове запланировали участки, откуда будет вывозиться снег 19 января. Как сообщает горадминистрация, работы в основном проводятся в вечернее и ночное время, однако несколько участков почистят днем.

К утру 19 января снег вывезут со следующих улиц:

- Автотранспортный проезд;

- Карла Либкнехта - от Азина до Красноармейской;

- 2-ой Хлыновский переулок;

- Парковая (в Нововятском районе);

- Казанская - от Спасской до Горбачева;

- Московская - от мемориала «Вечный Огонь» до ул. Ленина;

- Советская - от Казанской до Ленина;

- Розы Люксембург - от Казанской до Ленина;

- Ленина - от Московской до Современной;

- Азина - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;

- проезд между домами №101 и 99 по ул. Воровского до Маклина;

- Хлебозаводской проезд;

- Студенческий проезд - от Воровского до Лепсе;

- 60 лет ВЛКСМ, Тимирязева - на всем протяжении.

20 января техника пройдет по участкам:

- ул. Рудницкого (асфальтовый участок);

- Нагорная - от Ленина до 3-го Опытного переулка;

- Свободы - от ж/д путей до реки Хлыновка;

- Володарского - от ул. Блюхера до дома №239;

- Мира (микрорайон Радужный);

- Дерендяева - от Спасской до Воровского;

- Павла Корчагина - зауженые участки;

- Луганская - от Дзержинского до Ломоносова;

- Воровского - от Солнечной до проспекта Строителей;

- Московская - от ул. Романа Ердякова до проспекта Строителей;

- Красноармейская - от 1-го Газетного переулка до ул. Чапаева;

- Тургенева;

- 2-ой Газетный переулок - от Мининского переулка до ул. Красноармейской;

- Мининский переулок, улицы Центральная, Фабричная и Верхосунская - на всем протяжении.

Днем 19 и 20 января рабочие будут вывозить завалы с улиц Красноармейской (от Чапаева до 1-го Газетного переулка), Тургенева, Мининского переулка и 2-го Газетного переулка (пер. Мининского до ул. Красноармейской).