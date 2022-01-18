Кировчан просят сообщать об открытых люках на улицах города

За первые две недели нового года произошло уже пять инцидентов с открытыми люками. Фото: vk.com/tpluskirov

Кировчане могут сообщить об открытых люках на улице в «Т Плюс». Такая просьба появилась в паблике компании.

Как сообщают специалисты, зимой во время уборки дорог и улиц крышки колодцев тепловых камер часто сдвигаются в сторону или вовсе повреждаются. Разглядеть в снегу открытый колодец можно не всегда. Это опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов. Так, только за первые две недели 2022 года рабочие восстановили пять горловин люков.

Сообщить об открытом колодце можно по телефонам 76-00-00 (единая диспетчерская служба) или 716-716 (контакт-центр теплосетей по телефону), а также через форму на этом сайте.