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Общество18 января 2022 11:30

Андрей Маури будет курировать в Кировской области культуру, литературу и физкультуру

Нового зампреда правительства региона наделили полномочиями
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Игорь Васильев подписал распоряжение о наделении Андрея Маури полномочиями. Фото: vk.com/kirovreg43

Игорь Васильев подписал распоряжение о наделении Андрея Маури полномочиями. Фото: vk.com/kirovreg43

Новому зампреду правительства Кировской области Андрею Маури вменили его обязательства. Игорь Васильев подписал соответствующее распоряжение. Теперь в регионе Маури будет курировать следующие вопросы:

- культуры, искусства, кино;

- архивного дела, поддержки и развития традиций литературы;

- физической культуры и спорта, государственной молодежной политики, туризма.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Маури будет также курировать министерства культуры, спорта и молодежной политики. В числе его обязанностей - координация деятельности органов исполнительной власти региона с федеральными министерствами и иными органами власти, уже федеральной, в рамках своих полномочий.

Напомним, в должность зампредседателя правительства Кировской области Андрей Маури вступил с 12 января 2022 года.