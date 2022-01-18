Андрей Маури будет курировать в Кировской области культуру, литературу и физкультуру

Игорь Васильев подписал распоряжение о наделении Андрея Маури полномочиями. Фото: vk.com/kirovreg43

Новому зампреду правительства Кировской области Андрею Маури вменили его обязательства. Игорь Васильев подписал соответствующее распоряжение. Теперь в регионе Маури будет курировать следующие вопросы:

- культуры, искусства, кино;

- архивного дела, поддержки и развития традиций литературы;

- физической культуры и спорта, государственной молодежной политики, туризма.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Маури будет также курировать министерства культуры, спорта и молодежной политики. В числе его обязанностей - координация деятельности органов исполнительной власти региона с федеральными министерствами и иными органами власти, уже федеральной, в рамках своих полномочий.

Напомним, в должность зампредседателя правительства Кировской области Андрей Маури вступил с 12 января 2022 года.