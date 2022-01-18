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Происшествия18 января 2022 10:14

В Подосиновце молодой человек поссорился с незнакомцем и поджег его автомобиль

Пиромана задержали, возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Молодой человек поджег чехол сиденья в салоне машины.

Молодой человек поджег чехол сиденья в салоне машины.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Подосиновском районе молодой человек поссорился с незнакомцем и в отместку поджег его машину. Информацию сообщает областное УМВД.

Вечером 2 января в полицию сообщили, что в Подосиновце на улице Боровой горит автомобиль. На место прибыла следственно-оперативная группа. Машина, ВАЗ-211340, сгорела дотла. Как выяснилось, она принадлежала 52-летнему местному жителю. Полиция назначила пожаро-техническое исследование. Сам владелец авто вспомнил, что перед происшествием он заезжал в один из магазинов, у дверей которого повздорил с неизвестным ему молодым человеком.

Полиция провела проверку и выяснила, что тот самый молодой человек, оппонент «погорельца», проследовал за ним после ссоры. Когда мужчина ушел из машины, обиженный пироман поджег чехол сиденья в салоне. Пламя быстро охватило всю машину.

Установили и личность поджигателя - 24-летний житель Подосиновца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему вменяют умышленное уничтожение чужого имущество. Возбуждено уголовное дело.