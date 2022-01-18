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Общество18 января 2022 8:57

В Кирове на троих мужчин завели уголовное дело за незаконную ловлю рыбы

Общий ущерб оценили в восемь тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мужчины выловили восемь налимов. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

Мужчины выловили восемь налимов. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове на трех рыбаков завели уголовное дело за браконьерство. Подробности сообщили в областном управлении ЛО МВД на транспорте.

Браконьеров заметили в ходе рейда по Вятке. Трое мужчин, жители Котельнического района, ловили рыбу на 530-м км главного судового хода реки. Стоит отметить, что ловля была незаконной. Путем «багрения» рыбаки получили восемь налимов. Общий ущерб, причиненный их действиями, оценили в восемь тысяч рублей.

На мужчин завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Максимальное наказание, которое грозит браконьерам - до двух лет лишения свободы на каждого.