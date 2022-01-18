В Котельничском районе рабочий погиб при проведении земляных работах

ЧП произошло в поселке Ленинская Искра. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельничском районе рабочий погиб при коммунальных раскопках. О трагедии сообщает Следственный комитет по Кировской области.

ЧП произошло 17 января в поселке Ленинская Искра. Как стало известно, на участке проходили земляные работы по восстановлению параметров водоснабжения. Во время раскопок в траншее частично обвалился грунт. Под завалами оказались двое рабочих. Одному из них удалось выбраться, а второй, к сожалению, погиб.

Сейчас по факту трагедии проводится доследственная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.