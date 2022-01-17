В больницах Кировской области от коронавируса лечатся около четырех тысяч пациентов

Одна из профилактических мер - вакцинация от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается борьба с коронавирусом. 17 января состоялось первое заседание оперштаба в новом году. Об этом сообщает областное правительство.

Так, на данный момент от коронавируса в инфекционных стационарах лечатся около четырех тысяч жителей Кировской области. Врачам приходится справляться с колоссальными нагрузками. На борьбу с инфекцией мобилизуют все силы.

Одной из профилактических мер для борьбы с коронавирусом власти называют вакцинацию. Сейчас привиться можно в мобильных прививочных пунктах и любой медицинской организации Кировской области. На данный момент наш регион еще не достиг коллективного иммунитета.

Стоит также отметить, что с вопросами по поводу инфекции кировчане могут обратиться по единому федеральному номеру 122. Служба позволяет оперативно связаться со «скорой помощью» и больницами. Ее колл-центры развернуты и в Кировской области.