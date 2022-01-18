На маршрутах нововятских автобусов задействованы только 59% единиц транспорта

Сейчас в Нововятске ситуация с транспортом по-прежнему неутешительная. Фото: admkirov.ru

Ситуация с транспортным коллапсом в Нововятске по-прежнему неутешительная. На данный момент на маршрутах №16, 46 и 87 задействованы только 59% единиц состава. Как сообщает горадминистрация, жители района по-прежнему вынуждены подолгу ждать свой автобус.

Перевозчик, который обслуживает эти маршруты - ОАО «КПАТ» - сложившуюся ситуацию объясняет нехваткой персонала. В качестве временной меры организация перевела кондукторов с междугородних рейсов на городские маршруты и сейчас активно набирает персонал. Дефицит водителей уже удалось ликвидировать.

Напомним, на минувшей неделе жители Нововятска начали активно жаловаться на долгое ожидание автобусов и давку в них. Однажды из-за толпы в салоне у одной из машин даже сорвало дверь. А в один из дней на маршрут не вышли сразу 20 единиц транспорта. Перевозчику грозит разбирательство с прокуратурой, если ситуация не исправится в ближайшее время.