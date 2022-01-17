В Кирове женщина погибла в пожаре в собственной квартире

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кирове женщина погибла в результате пожара. Информацию об этом сообщает областное ГУ МЧС.
Трагедия произошла 16 января в 03.56 в доме на улице Герцена. Огонь вспыхнул в одной из квартир. В результате происшествия сгорел матрас, обгорел потолок и закоптились стены. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины - хозяйки жилища. Предположительно, она скончалась от отравления продуктами горения.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения женщины с огнем при курении. Областной Следком проводит проверку по факту трагедии.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
Всего за минувшие выходные, по данным ГУ МЧС по региону, в Кировской области произошло пять пожаров, в которых погиб один человек. Пострадавших нет.