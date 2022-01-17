В Кировской области дед зарезал внука из-за пьяной ссоры

Семейное застолье окончилось поножовщиной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурашах мужчина зарезал своего внука из-за пьяной ссоры. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 14 января в одной из квартир в Мурашах, где родственники выпивали вместе. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Словесный конфликт быстро перерос в поножовщину: 63-летний мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил им внука. 26-летний молодой человек скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется расследование. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.