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Происшествия17 января 2022 14:13

В Кировской области дед зарезал внука из-за пьяной ссоры

Возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Семейное застолье окончилось поножовщиной.

Семейное застолье окончилось поножовщиной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурашах мужчина зарезал своего внука из-за пьяной ссоры. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 14 января в одной из квартир в Мурашах, где родственники выпивали вместе. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Словесный конфликт быстро перерос в поножовщину: 63-летний мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил им внука. 26-летний молодой человек скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется расследование. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.