Кировчан возмутила вырубка голубых елей на Октябрьском проспекте

Без елей аллею называют «облысевшей». Фото: скрин с видео vk.com/onfkirov

Кировчане возмутились вырубкой голубых елей у памятника на Октябрьском проспекте. Как сообщают общественники ОНФ, горожане требуют разобраться в ситуации.

- Мы съездили на место, пока можем сказать только то, что по пням никаких проблем не видно. Пока мы были там, люди подходили и возмущались произошедшим. Запросили в горадминистрации копию порубочного билета. Если деревья были больными, к порубочному билету должно выдаваться лесопатологическое заключение, - пишут активисты в своем паблике. - Хоть речь идет всего про 3 дерева, но после их вырубки Октябрьский проспект как будто облысел.

Стоит отметить, что о вырубке деревьев как аварийных горадминистрация предупреждала еще несколько дней тому назад. Насаждения спилили в рамках капремонта территории у памятника Кирову.