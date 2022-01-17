В Кировской области с 2022 года изменился порядок оплаты за газ

До 25 января кировчане должны погасить задолженность по оплате за газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области с 2022 года меняется порядок оплаты за газ. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, в январе жителям направили платежки без указания суммы к оплате - только задолженность, если она имеется. С февраля кировчане начнут получать квитанции на основании сведений о расходе газа за прошедший календарный месяц. Поэтому потребителям необходимо погасить имеющуюся задолженность и передать показания счетчиков (при наличии) до 25 января включительно. Сделать это можно следующими способами:

- через личный кабинет абонента на этом сайте либо с помощью мобильного приложения «Мой газ» (на Android и iOS);

- через этот сайт;

- с помощью автоинформатора по телефону: (8332) 35-93-93 (дополнительно «6» для передачи показаний);

- через сервис Сбербанк-онлайн (платежи и переводы - дом - газ - Газпром межрегионгаз Киров - передача показаний счетчиков);

- через мессенджеры Viber или Telegram по номеру телефона: +7-912-824-0943 (указать номер лицевого счета (или адрес газоснабжения) и показания счетчика);

- по телефонам отделов по работе с населением (полный список телефонов указан здесь).

Стоит отметить, что если газовые счетчики отсутствуют, то рассчитывать расход газа будут по нормативу, в зависимости от количества прописанных в квартире человек.