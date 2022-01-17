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Общество17 января 2022 10:19

В Кирово-Чепецком районе временно ограничат автомобильное движение через ЖД переезд

Водителей просят заранее выбирать пути объезда
Алексей Романов
Алексей Романов
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Движение через переезд ограничат по причине замены резинокордового настила

Движение через переезд ограничат по причине замены резинокордового настила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 января, будет временно ограничено автомобильное движение через железнодорожный переезд в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района. Причиной станут ремонтные работы по выправке резинокордового настила. Об этом рассказали в пресс-службе областного отделения ГЖД.

По информации сотрудников ОАО «РЖД», работы будут продолжаться с 8.00 до 16.00. В это время водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, что ремонтно-восстановительные мероприятия на ЖД переездах проводятся согласно плану. Это помогает значительно снизить риск возникновения несчастных случаев и улучшить качество пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.