В Кирово-Чепецком районе временно ограничат автомобильное движение через ЖД переезд

Движение через переезд ограничат по причине замены резинокордового настила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 января, будет временно ограничено автомобильное движение через железнодорожный переезд в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района. Причиной станут ремонтные работы по выправке резинокордового настила. Об этом рассказали в пресс-службе областного отделения ГЖД.

По информации сотрудников ОАО «РЖД», работы будут продолжаться с 8.00 до 16.00. В это время водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, что ремонтно-восстановительные мероприятия на ЖД переездах проводятся согласно плану. Это помогает значительно снизить риск возникновения несчастных случаев и улучшить качество пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.