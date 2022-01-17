В Советском районе в ДТП пострадали два маленьких ребенка

Водитель одной из иномарок не убедился в безопасности своего маневра. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 16 января, в Советском районе произошло ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних ребенка. Авария случилась на 20 км автомобильной дороги Криуша- Советск-Лебяжье-Марчата. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Шевроле» не убедился в безопасности маневра при повороте налево и врезался в «Тойоту». В результате столкновения владелец, а также два пассажира японской иномарки: 8- летний мальчик и 5- летняя девочка получили травмы.

Всего за прошедшие выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых три человека погибли и 18 получили травмы. Большинство происшествий случились по причине несоблюдения правил дорожного движения.