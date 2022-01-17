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Общество17 января 2022 8:54

Кировские врачи сохранили пациентке зрение, удалив из ее глаза инородное тело

Женщина чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает
Алексей Романов
Алексей Романов
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Провести сложную операцию удалось благодаря наличию современного оборудования. Фото: vk.com/medkirovru

Провести сложную операцию удалось благодаря наличию современного оборудования. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи областной клинической больницы провели сложную операцию по извлечению из глаза пациентки инородного тела. Женщине удалось полностью сохранить зрение. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как стало известно, 65-летняя жительница одного из районов области обратилась в медучреждение с жалобами на воспаление левого глаза. Незадолго до этого она упала на лежащую на земле ветку дерева. Обследование МРТ подтвердило наличие инородного тела в глазной орбите.

Врачи отделения микрохирургии извлекли фрагмент ветки. После чего выполнили повторную томографию.

В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает. Она может как и прежде видеть жизнь во всех ее красках.