За выходные в Кировской области поймали 21 пьяного водителя

Всем нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области задержали 21 нетрезвого водителя. Еще 23 человека сели за руль без прав. Всего же в результате совместного рейда сотрудники ГИБДД пресекли 1537 нарушений правил дорожного движения. Такие данные привели в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники областной Госавтоинспекции просят кировчан быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление пьяных за рулем позволит предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.