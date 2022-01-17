В Кировской области за сутки COVID-19 выявили у более чем 200 человек

В отделении реанимации находятся 169 кировчан с положительным ПЦР-тестом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 17 января 2022 года выявлено 204 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 23 человека, выздоровевшего от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1446 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 169 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 16 января, от инфекции в регионе скончались 787 человек.

На дому лечатся 2656 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки был направлен 191 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 327 кировчан.