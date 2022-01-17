Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 7:35

Кировская прокуратура проведет проверку по факту высадки ребенка из автобуса

По ее завершению действиям кондуктора будет дана правовая оценка
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчика высадили в промзоне в темное время суток

Мальчика высадили в промзоне в темное время суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировской области проведет проверку после поступления информации о высадке малька из автобуса в вечернее время. Действиям кондуктора будет дана правовая оценка. Об этом рассказали в надзорном органе.

Напомним, что поводом к началу проверки послужили многочисленные публикации СМИ и жителей Кирова о высадке 11-летнего мальчика из автобуса №61. Инцидент произошел вечернее время 13 января на улице Сормовской.

Помимо прокуратуры, свое расследование проводит также СК. Дело находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.