Кировская прокуратура проведет проверку по факту высадки ребенка из автобуса

Мальчика высадили в промзоне в темное время суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировской области проведет проверку после поступления информации о высадке малька из автобуса в вечернее время. Действиям кондуктора будет дана правовая оценка. Об этом рассказали в надзорном органе.

Напомним, что поводом к началу проверки послужили многочисленные публикации СМИ и жителей Кирова о высадке 11-летнего мальчика из автобуса №61. Инцидент произошел вечернее время 13 января на улице Сормовской.

Помимо прокуратуры, свое расследование проводит также СК. Дело находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.