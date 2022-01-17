Кировчанка дала свой паспорт для регистрации фирмы-однодневки

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 43-летней местной жительницы, которая согласилась предоставить свои личные данные для регистрации фирмы-однодневки. Женщину наказали 190 часами обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе-феврале 2021 года кировчанка за деньги предоставила свой паспорт неустановленным лицам для оформления на ее имя юридической фирмы. При этом женщина полностью осознавала, что она будет лишь формальным руководителем организации.

Суд согласился с требованием прокуратуры и признал осужденную виновной. В настоящее время приговор уже вступил в законную силу.