Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 7:05

Кировчанка дала свой паспорт для регистрации фирмы-однодневки

Женщину приговорили к 190 часам обязательных работ
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приговор суда уже вступил в законную силу

Приговор суда уже вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 43-летней местной жительницы, которая согласилась предоставить свои личные данные для регистрации фирмы-однодневки. Женщину наказали 190 часами обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе-феврале 2021 года кировчанка за деньги предоставила свой паспорт неустановленным лицам для оформления на ее имя юридической фирмы. При этом женщина полностью осознавала, что она будет лишь формальным руководителем организации.

Суд согласился с требованием прокуратуры и признал осужденную виновной. В настоящее время приговор уже вступил в законную силу.