В Кирове задержали хулигана, находившегося в розыске за побои

Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали дебошира. А после этого оказалось, что он находится в розыске. Подробности сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях, ближе к ночи. В 22.48 из магазина на улице Гайдара поступил сигнал «тревога». На место отправилась группа задержания. В торговом зале обнаружился 34-летний мужчина, на которого пожаловалась кассирша. По ее словам, кировчанин вел себя вызывающе и агрессивно, ругался матом и не реагировал на замечания.

Дебошира ожидаемо задержали. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как подозреваемый по причинению тяжкого вреда здоровью. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.