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Общество16 января 2022 16:03

В Кирове задержали хулигана, находившегося в розыске за побои

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали полиции.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали дебошира. А после этого оказалось, что он находится в розыске. Подробности сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел на днях, ближе к ночи. В 22.48 из магазина на улице Гайдара поступил сигнал «тревога». На место отправилась группа задержания. В торговом зале обнаружился 34-летний мужчина, на которого пожаловалась кассирша. По ее словам, кировчанин вел себя вызывающе и агрессивно, ругался матом и не реагировал на замечания.

Дебошира ожидаемо задержали. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как подозреваемый по причинению тяжкого вреда здоровью. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.