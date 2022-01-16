В Кирове подрядчикам урезали оплату на два миллиона рублей из-за плохой уборки снега

Основные претензии к подрядчикам поступили из-за содержания пешеходных зон и грунтовых дорог. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядчикам снизят оплату за некачественное содержание улиц. В сумме компании потеряют более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Выводы о работе организаций делались на основе проверок за декабрь 2021 года. Основные замечания проверяющих были связаны с содержанием грунтовых дорог и пешеходных зон. В результате и оплату за минувший месяц им урежут.

Что касается ситуации на текущий момент, то некоторые подрядчики до сих пор выводят небольшое количество техники для чистки улиц, в том числе и во время плохой погоды. Сейчас даже на магистральных улицах Кирова (Воровского, например) наблюдается накат. А на Луганской большегрузы с трудом поднимаются в гору. Сложившаяся ситуация может повлечь за собой новые санкции.