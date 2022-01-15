По мнению 42% кировчан 2021 год оказался хуже предыдущего

Многие кировчане недовольны своей работой и хотят перейти в другую сферу деятельности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошедший 2021 год стал для почти половины жителей Кировской области хуже предыдущего 2020-го. Такое мнение высказали 42 % граждан. Данные об этом привели аналитики онлайн-платформы hh.ru.

В результате опроса оптимистично смотрят в будущее молодые люди 18-24 лет. Негативно отозвались кировчане, чей средний возраст составил 45 и более. Еще 11 % опрошенных затруднились ответить.

Что касается положения на рынке труда, то свыше 30% жителей региона считают наступивший год позитивным для своей сферы деятельности. Около 20 % не ожидают серьезных изменений, а 34 % не видят ничего хорошего и подумывают сменить работу.

Благоприятным 2022 год предвкушают сотрудники IT-отрасли, специалисты по управлению персоналом и маркетологи. Настороженно оценивают свои перспективы представители административной работы и продаж.