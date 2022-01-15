Заболеваемость коронавирусом в Кировской области вновь пошла вверх

За сутки компьютерную томографию легких прошли более 300 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 15 января 2022 года выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 98 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1337 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 160 жителей области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 785 человек.

На дому лечатся 2609 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 342 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 3908 кировчан.