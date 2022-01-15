В Афанасьевском районе столкнулись четыре грузовика

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 14 января, в Афанасьевском районе произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Массовая авария случилась на 883 км федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, столкнулись автомобили «МАН», «КАМАЗ», «Скания» и «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Потребовалась ли кому-то из пострадавших госпитализация пока не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. По ее результатам будет принято окончательное решение. Напомним, что в тот же день на той же самой трассе произошло еще одно ДТП, в котором погибли два человека.