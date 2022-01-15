Актуальный график работы мобильных пунктов: привиться можно будет в отделениях двух банков

Перед вакцинацией желающих привиться осмотрит медицинский работник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от короновирусной инфекции. Для удобства жителей областного центра, а также для снижения очередей, привиться можно не только в медицинских учреждениях.

Так, со следующей недели в Кирове будут работать четыре мобильных пункта:

- В ТЦ «ЦУМ». Вакцинироваться от COVID-19 здесь приглашают всех желающих с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00;

- На первом этаже офиса СберБанка на улице Дерендяева, 25 по будням с 10.00 до 16.30;

- В ТЦ «Jam Молл» с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00;

- В отделении банка «Хлынов» на улице Ленина, 102в.

Кроме того, получить защиту от опасного заболевания предлагается в круглосуточных прививочных кабинетах, расположенных в приемном покое кировских городских больниц №5 и №9,а также Регионального эндокринологического центра.