Погода в Кировской области на 15 и 16 января: легкий морозец и снежок

В эти выходные погода позволит кировчанам больше времени проводить на улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершающаяся неделя выдалась очень неоднозначной с точки зрения погоды. Кировчане испытали на себе и непродолжительные морозы и резкое потепление с обильным снегопадом. Чем закончатся выходные «Комсомолка» расскажет в своем традиционном прогнозе, составленном с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 15 января, температура воздуха опустится до -16 градусов. Ожидается переменная облачность. С утра пройдет легкий снежок. Скорость ветра минимальная 1-2 м/с. Атмосферное давление значительно ниже нормы - 721 мм ртутного столба.

В воскресенье, 16 января, серьезных изменений не произойдет. Столбик термометра останется в прежних значениях. Возможен небольшой снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-6 м/c. Атмосферное давление немного поднимется, но будет также низким - 731 мм ртутного столба.