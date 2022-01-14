В Кирове составили график вывоза снега на 15, 16 и 17 января

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru
В Кирове определились с графиком вывоза снега с улиц на ближайшие дни - 15, 16 и 17 января. Об этом сообщает горадминистрация.
В следующие сутки снежные завалы исчезнут со следующих улиц:
- Капитана Дорофеева - от улицы Энтузиастов до разворотного круга;
- Ульяновская - от Щорса до Энтузиастов;
- Потребкооперации - на всем протяжении;
- Блюхера - от Карла Маркса до Социалистической;
- Лесозаводская - места заужений;
- поселок Субботиха - от Кирпичного завода до улицы Проезжей;
- Ленина - от Мира до Парковой (Нововятский район);
- Свободы - от Профсоюзной до Советской;
- Московская - от Ленина до Карла Маркса;
- Калинина - от Сурикова до Чапаева, 47а;
- Луганская - от Дзержинского до площади XX Партсъезда;
- Свердлова - на всем протяжении;
- Октябрьский проспект - от площади ХХ Партсъезда до улицы Свердлова;
- Герцена - от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;
- МОПРа - от Октябрьского проспекта до улицы Горбуновой. Уборку также выполнят на площади XX Партсъезда.
16 января техника пройдет по следующим участкам:
- улица Совхоз-1 - от Мостовицкой до Попова;
- Ключевая (места заужений);
- поселок Субботиха - от Кирпичного завода до ул. Проезжей;
- Пушкарева (Нововятский район);
- Монтажников - от Лепсе до Металлистов;
- Металлистов, Ломоносова, Кольцова, Мостовицкая - на всем протяжении;
- Менделеева - от Воровского до Кольцова;
- Калинина - от Сурикова до Пугачева;
- Подгорная - парковка в районе домов №5 и 7.
17 января завалы расчистят на этих участках:
- Советская - от Чистопрудненской до Попова;
- Приозерная (места заужений);
- Володарского - от Пролетарской до Милицейской;
- Павла Корчагина - от площадки Старо-Макарьевского кладбища до въезда на ВТД; от ТЦ «Клен» до ул. Клубной; от реки Масленка до ж/д;
- проспект Строителей (микрорайон Радужный);
- Попова, Чистопрудненская - на всём протяжении;
- проезд к дому №111А по ул. Воровского;
- Риммы Юровской - от проспекта Строителей до улицы Солнечной;
- Солнечная - от Риммы Юровской до Производственной;
- Воровского - от п/п до улицы Ленина;
- Производственная - от Солнечной до Московской;
- Преображенская - от Ленина до Дерендяева;
- Карла Либкнехта - от Преображенской до Спасской;
- Дерендяева - от Преображенской до Спасской.
Работы проводятся преимущественно в ночное время. Водителей просят не парковать транспорт в зоне уборки.