В Кирове составили график вывоза снега на 15, 16 и 17 января

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове определились с графиком вывоза снега с улиц на ближайшие дни - 15, 16 и 17 января. Об этом сообщает горадминистрация.

В следующие сутки снежные завалы исчезнут со следующих улиц:

- Капитана Дорофеева - от улицы Энтузиастов до разворотного круга;

- Ульяновская - от Щорса до Энтузиастов;

- Потребкооперации - на всем протяжении;

- Блюхера - от Карла Маркса до Социалистической;

- Лесозаводская - места заужений;

- поселок Субботиха - от Кирпичного завода до улицы Проезжей;

- Ленина - от Мира до Парковой (Нововятский район);

- Свободы - от Профсоюзной до Советской;

- Московская - от Ленина до Карла Маркса;

- Калинина - от Сурикова до Чапаева, 47а;

- Луганская - от Дзержинского до площади XX Партсъезда;

- Свердлова - на всем протяжении;

- Октябрьский проспект - от площади ХХ Партсъезда до улицы Свердлова;

- Герцена - от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;

- МОПРа - от Октябрьского проспекта до улицы Горбуновой. Уборку также выполнят на площади XX Партсъезда.

16 января техника пройдет по следующим участкам:

- улица Совхоз-1 - от Мостовицкой до Попова;

- Ключевая (места заужений);

- поселок Субботиха - от Кирпичного завода до ул. Проезжей;

- Пушкарева (Нововятский район);

- Монтажников - от Лепсе до Металлистов;

- Металлистов, Ломоносова, Кольцова, Мостовицкая - на всем протяжении;

- Менделеева - от Воровского до Кольцова;

- Калинина - от Сурикова до Пугачева;

- Подгорная - парковка в районе домов №5 и 7.

17 января завалы расчистят на этих участках:

- Советская - от Чистопрудненской до Попова;

- Приозерная (места заужений);

- Володарского - от Пролетарской до Милицейской;

- Павла Корчагина - от площадки Старо-Макарьевского кладбища до въезда на ВТД; от ТЦ «Клен» до ул. Клубной; от реки Масленка до ж/д;

- проспект Строителей (микрорайон Радужный);

- Попова, Чистопрудненская - на всём протяжении;

- проезд к дому №111А по ул. Воровского;

- Риммы Юровской - от проспекта Строителей до улицы Солнечной;

- Солнечная - от Риммы Юровской до Производственной;

- Воровского - от п/п до улицы Ленина;

- Производственная - от Солнечной до Московской;

- Преображенская - от Ленина до Дерендяева;

- Карла Либкнехта - от Преображенской до Спасской;

- Дерендяева - от Преображенской до Спасской.

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Водителей просят не парковать транспорт в зоне уборки.