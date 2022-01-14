В Кировской области произошло смертельное ДТП с двумя погибшими

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое человек. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Трагедия произошла 14 января около 13.15 в Афанасьевском районе. На 830 км столкнулись два встречных автомобиля - ВАЗ-2107 и «Газель». В результате происшествия, по предварительным данным ведомства, два человека погибли на месте. Еще двое получили травмы, степень тяжести не уточняется.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляются регулировочные действия. По факту смертельной аварии проводится проверка. Все условия и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.