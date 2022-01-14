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Общество14 января 2022 12:15

В Кирове соцзащита отказала женщине в пособии на маленького ребенка из-за ошибки в расчетах

«Выбивать» деньги пришлось через суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Органы соцзащиты обязали назначить и выплатить пособия.

Органы соцзащиты обязали назначить и выплатить пособия.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове органы соцзащиты отказали женщине в выплате ежемесячного пособия на ее шестилетнего ребенка. В ситуации разбиралась прокуратура, куда обратилась горожанка.

Как выяснило ведомство, матери ребенка отказали из-за того, что совокупный доход семьи превышал установленный для оказания соцпомощи. Вместе с тем оказалось, что специалисты неверно произвели расчеты среднедушевого достатка каждого члена семьи, ошибочно учитывая доход от продажи кировчанкой квартиры.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием перерасчета. Иск удовлетворили, органы соцзащиты обязали назначить и выплатить женщине пособия на ребенка с января 2020 по сентябрь 2021 включительно.