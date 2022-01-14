В Омутнинском районе не поделили дорогу «Нива» и лесовоз

В аварии сильно пострадал также и сам легковой автомобиль. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 13 января, в Омутнинском районе произошла авария с участием легковушки и грузового автомобиля. Происшествие случилось в 11 часов 55 минут на 20-м км трассы Омутнинск-Песковка-Кирс. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 47-летний владелец «Нивы» совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «МАЗ». В результате аварии водитель отечественного внедорожника получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация, не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.