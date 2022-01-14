Из кировского аэропорта «Победилово» можно улететь пока только в четыре города

Пассажирские авиаперевозки из Кирова осуществляют три компании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сегодняшний день из Кирова можно улететь в четыре города России. Авиаперевозки из областного центра осуществляют три компании. Об этом сообщили в «Победилово».

Так, добраться воздушным транспортом до Москвы можно ежедневно авиакомпаниями «Победа» и «Red wings». Кроме того, улететь в столицу есть возможность в понедельник, четверг и воскресенье, воспользовавшись услугами перевозчика «RusLine».

Долететь до Санкт-Петербурга кировчанам доступно во все дни недели компаниями «Победа» и «Red wings». Последняя, к слову, начнет летать из Кирова с 24 января.

В Сочи и Нарьян-Мар осуществляют перевозку авиакомпании «Победа» и «RusLine» только по четвергам и воскресеньям, и понедельникам и четвергам соответственно.