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Общество14 января 2022 8:24

В Омутнинске школьников кормили просроченной едой

Нарушения нашли в одном из общеобразовательных учреждений
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Во время проверки пищеблоков прокуратура нашла множественные нарушения.

Во время проверки пищеблоков прокуратура нашла множественные нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске детей кормили просроченной и недопустимой едой. Об этом сообщает местная прокуратура.

Проверки прошли в образовательных организациях муниципалитета. Как выяснилось, в омутнинской школе №6 используют просроченную продукцию. Помимо того, еда хранится с нарушениями температурного режима, и для ее готовки используют эмалированную посуду, в пищеблоке нет вытяжки и так далее.

Нарушения нашли и в детском садике №8 «Колокольчик» в Омутнинске. Там воспитанников недокармливали: примерное меню организации составляли без учета потребности калорийности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В садике также использовали недопустимую для организации питания еду - консервы, маринованные огурцы, перец черный горошком.

Руководители садика и школы получили представления. Материалы проверки направили в Роспотребнадзор для решения вопроса о возбуждении дела об административном нарушении.