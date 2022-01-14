В выходные дни в Ленинском районе Кирова будут ловить пьяных водителей

Водителей будут останавливать также на въездах и выездах из областного центра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 15 января, в Кирове вновь будут выявлять нетрезвых водителей. Профилактическое мероприятие пройдет на дорогах Ленинского района. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД не оставят без внимания также въезды и выезды из областного центра. В этом им помогут народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

Отметим, что нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность. Кировчан предупреждают, что все патрульные автомобили ДПС оборудованы видеорегистраторами.