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Здоровье14 января 2022 7:43

За сутки в Кировской области COVID-19 заразились 189 человек

В инфекционных стационарах находятся более 1,3 тысячи пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В тяжелом состоянии находятся 149 жителей региона с подтвержденным ПЦР-тестом

В тяжелом состоянии находятся 149 жителей региона с подтвержденным ПЦР-тестом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 14 января 2022 года выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 106 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1332 пациента с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 149 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 13 января, от инфекции в регионе скончались 779 человек.

На дому лечатся 2497 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 286 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 3276 кировчан.