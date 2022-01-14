Кировских водителей предупредили об опасности на дорогах во время начавшихся снегопадов

Снегопады и сильные метели продлятся несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие несколько дней в Кировской области пройдут сильные снегопады. В связи с этим резко возрастет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, безопасную дистанцию, скоростной режим. При этом также необходимо учитывать габариты транспортного средства и его технические особенности.

Для оказания помощи попавшим в сложную дорожную ситуацию автомобилистам можно позвонить по телефонам: 59-58-88 или 64-38-77. Дежурная часть ГИБДД города Кирова работает круглосуточно.