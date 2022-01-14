Кировчанин чуть не оставил пациентов СОVID-стационара без кислорода

Сотрудники Росгвардии прибыли на место преступления в считанные минуты. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Кировские росгвардейцы пресекли преступление, которое могло оставить больных коронавирусом без жизненно необходимого им кислорода. Злоумышленника задержали с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

По информации представителей правопорядка, 45-летний ранее судимый местный житель проник на территорию инфекционного обсерватория, расположенного на проспекте Строителей. Мужчину, пытающегося украсть медные детали с кислородного компрессора, заметили медики. Они и вызвали стражей порядка.

Росгвардейцы прибыли на место в считанные минуты. Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого полицейским. Медучреждение продолжает работать в штатном режиме.