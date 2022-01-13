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Общество13 января 2022 15:14

Не в сугроб и не в мусорку: кировчанам рассказали, куда выбрасывать новогодние елки

Кировский регоператор рассказал о правилах утилизации новогодних елок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Елки следует не выбрасывать в контейнер, а оставлять рядом с ним.

Елки следует не выбрасывать в контейнер, а оставлять рядом с ним.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан попросили не выбрасывать новогодние елки в мусорные контейнеры. О правилах утилизации зеленых красавиц рассказал регоператор «Куприт».

После окончания праздников, как правило, окрестности домов переполнены «отслужившими» деревьями. Куда не следует их выбрасывать:

- в контейнеры для бытового мусора - при погрузке отходов в мусоровоз это может привести к повреждению его механизмов и поломке самих мусоросборников. Кроме того, из-за выброшенных елок свободное место в контейнере резко уменьшается, из-за чего на площадках может появиться переполнение отходов;

- возле подъездов, в сугробах, во дворах. Забирать их оттуда никто не будет.

Елки рекомендуют складировать в специальные бункеры для крупногабаритного мусора либо рядом с контейнерами для ТКО. Перед этим с зеленой красавицы нужно снять все украшения. Оставляя на площадке дерево, позаботьтесь о том, чтобы спецтехника и мусоровоз могла беспрепятственно проехать мимо.