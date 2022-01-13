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Общество13 января 2022 13:56

Капремонт в школе №7 Кирово-Чепецка должны завершить до весны

Работы идут полным ходом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В здании предстоит шпаклевка стен и демонтаж дверных проемов. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В здании предстоит шпаклевка стен и демонтаж дверных проемов. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке продолжается капремонт школы №7, брошенной предыдущим подрядчиком. Работы, выполняемые новой организацией, идут полным ходом. Об этом сообщает администрация города.

В рамках заключенного контракта в учебном заведении предстоит отремонтировать стены, полы и потолки в помещениях, демонтировать дверные проемы, зашпаклевать стены и подготовить к поклейке обоев. Специалисты уже установили двери и провели внутренние сантехнические и электромонтажные работы.

Напомним, стоимость контракта составила 33 миллиона рублей. Ремонт необходимо завершить до 31 марта 2022 года.

Стоит отметить также, что для школы №7 выделили допсредства, которые пойдут на оснащение мебелью и оборудованием для обучения детей.