В Кирове найдут другого подрядчика для обслуживания катка в Кочуровском парке

Кировчане жаловались на нечищеный от снега каток и состояние самого льда. Фото: vk.com/d.v.osipov

В Кирове решили сменить подрядчика, который обслуживает каток в Кочуровском парке. Все дело в жалобах горожан на его содержание. В соцсетях то и дело всплывают недовольные комментарии по поводу состояния площадки.

Как написал в своих соцсетях глава горадминистрации Дмитрий Осипов, из-за жалоб на качество льда и отсутствие чистки катка от снега пришлось проверить территорию лично. Все факты, на которые указывали кировчане, подтвердились. Мэрии дано указание расторгнуть контракт с организацией, ответственной за ледовую площадку.

- Обслуживанием катка займется другой подрядчик, надеюсь, у кировчан больше не возникнет вопросов к его содержанию, - пишет Осипов.

Напомним, что в Кирове, помимо катка в Кочуровском парке, работают другие общегородские ледовые площадки: в Коминтерне, Нововятске (ЛПК) и парке имени Гагарина.