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Происшествия13 января 2022 10:30

В Кирове произошел пожар в частном доме: хозяйку госпитализировали с ожогами

В Кирове женщину госпитализировали после пожара в ее доме
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Огонь вспыхнул в частном доме по улице Матросова.

Огонь вспыхнул в частном доме по улице Матросова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове женщину госпитализировали после пожара, случившегося в ее доме. Информацию сообщает ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло 12 января в 14.54. Пожар вспыхнул в частном доме №9 по улице Матросова. По предварительным данным, имущество загорелось из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки дома. В итоге обгорели хозяйственные постройки по всей площади, крыша на площади 15 квадратных метров, а также потолок и стены самого дома.

Женщина, хозяйка жилища, получила множественные ожоги. Как уточняет ведомство, ее пришлось госпитализировать в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Всего за минувшие сутки, по данным ГУ МЧС по Кировской области, на территории региона произошло пять пожаров.