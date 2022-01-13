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Общество13 января 2022 8:51

Жители двух районов Кирова остались без холодной воды

Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения стала авария на трубопроводе

Причиной отключения стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 13 января, в нескольких домах Кирова отключили холодную воду. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с водоснабжением отмечены в многоквартирных домах, расположенных на улицах Розы Люксембург, Пушкина и Олега Кошевого в Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

На месте прорыва трубопровода работает ремонтная бригада. В зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на официальном сайте организации.