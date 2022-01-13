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Происшествия13 января 2022 7:44

В Кирове из-за резкого торможения троллейбуса пострадала 80-летняя женщина

Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водитель общественного транспорта затормозил для того, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель общественного транспорта затормозил для того, чтобы предотвратить ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 12 января, в Кирове произошло ДТП с троллейбусом. Инцидент случился в 7 часов 55 минут на Октябрьском проспекте у дома №117. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта совершил резкое торможение для того, чтобы избежать аварии. В результате в салоне троллейбуса упала 80-летняя женщина-пассажир. Пожилая кировчанка получила травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ей медицинская помощь и последующая госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы. Все происшествия были связаны с несоблюдением элементарных правил дорожного движения.