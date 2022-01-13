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Здоровье13 января 2022 6:57

Заболеваемость коронавирусом в Кировской области вновь начала расти

Число пациентов в инфекционных стационарах пока остается стабильным
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации кировские медики борются за жизни 162 жителей региона

В отделении реанимации кировские медики борются за жизни 162 жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 13 января 2022 года выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 111 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1318 ациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 162 жителя области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 12 января, от инфекции в регионе скончались 777 человек.

На дому лечатся 2434 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 294 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 3053 кировчанина.