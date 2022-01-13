Жители Кирова и пригородов 17 января останутся без теле и радиовещания

Профилактика позволяет продлить работу оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 17 января, в Кирове и близлежащих районах отключат каналы цифрового и аналогового телевидения, а также радиовещания. Об этом сообщили в кировском отделении филиала РТРС.

Перебои с сигналом с 02.00 до 11.00 будут связаны с проведением плановых профилактических работ на региональной радиотелевизионной станции. Время отключения заранее согласовано с вещателями.

Отметим, что регулярное регламентное обслуживание позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию. После возобновления подачи сигнала кировчан просят перезагрузить приемные устройства и выполнить повторный поиск каналов.