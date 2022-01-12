В Кировской области погиб новорожденный ребенок, спавший с родителями в одной кровати

Новорожденный малыш должен спать в своей кроватке, отдельно от родителей, но в их комнате. Фото: pixabay.com

В Кировской области малыш умер во время сна с родителями. О несчастном случае рассказали в региональном Минздраве.

Как сообщает ведомство, совместный сон родителей с новорожденным ребенком весьма небезопасен и может привести к внезапной смерти младенца. Дело в том, что спящие родители не могут контролировать безопасность новорожденного, и малыш может задохнуться, если на него случайно скинут одеяло или пучок волос. Даже рука, положенная на туловище, может задушить ребенка. Так произошло в начале 2022 года. Младенец спал в кровати с мамой и папой, и случилось несчастье.

Кировчанам напоминают: наиболее безопасный вариант для сна ребенка - отдельно от взрослых, в своей кроватке, но в комнате родителей. Помещение должно хорошо проветриваться, рядом не должно быть никаких посторонних запахов - в частности, бытовой химии и сигаретного дыма. В кроватках младенцев не должно быть вещей и игрушек.