В Кирове мужчина ударил продавщицу магазина и разбил витрины за отказ продать ему алкоголь

Мужчина требовал продать ему алкоголь в запрещенные для торговли им часы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове мужчина ударил продавщицу и разгромил магазин за отказ продать ему алкоголь в запрещенные часы. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из продовольственного магазина по улице Свердлова около пяти часов утра. На место отправилась группа задержания, которая застала виновника «торжества» в помещении торговой точки. Продавщица рассказала, что посетитель пришел за выпивкой, которая в такое время не отпускается. После объяснения женщины, что придется подождать до 10 часов утра, мужчина пришел в ярость. Так, он начал оскорблять сотрудницу магазина и угрожать ей, а получив очередной отказ, ударил женщину, разбил витрины и испортил кое-какой товар.

Для продавщицы правоохранителям пришлось вызвать «скорую помощь». Что касается самого дебошира, то его передали сотрудникам полиции по заявлению сотрудницы торговой точки. 49-летнему мужчине грозит наказание и за побои, и за хулиганство.