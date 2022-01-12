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Происшествия12 января 2022 12:44

В Кирове мужчина ударил продавщицу магазина и разбил витрины за отказ продать ему алкоголь

За выпивкой он пришел в неурочный час - в пять утра, что и стало причиной отказа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мужчина требовал продать ему алкоголь в запрещенные для торговли им часы.

Мужчина требовал продать ему алкоголь в запрещенные для торговли им часы.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове мужчина ударил продавщицу и разгромил магазин за отказ продать ему алкоголь в запрещенные часы. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из продовольственного магазина по улице Свердлова около пяти часов утра. На место отправилась группа задержания, которая застала виновника «торжества» в помещении торговой точки. Продавщица рассказала, что посетитель пришел за выпивкой, которая в такое время не отпускается. После объяснения женщины, что придется подождать до 10 часов утра, мужчина пришел в ярость. Так, он начал оскорблять сотрудницу магазина и угрожать ей, а получив очередной отказ, ударил женщину, разбил витрины и испортил кое-какой товар.

Для продавщицы правоохранителям пришлось вызвать «скорую помощь». Что касается самого дебошира, то его передали сотрудникам полиции по заявлению сотрудницы торговой точки. 49-летнему мужчине грозит наказание и за побои, и за хулиганство.