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Происшествия12 января 2022 8:54

Трое молодых жителей Нолинска предстанут перед судом за избиение и похищение знакомого

Подозреваемым грозит длительный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нолинске завершилось расследование уголовного дело по факту умышленного похищения человека. Все подозреваемые дали признательные показания. Информацию об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, вечером 13 сентября 2021 года, 19-летний потерпевший встретил на улице трех своих знакомых. Молодые люди стали требовать вернуть им денежный долг. После чего избили его, поместили в багажник автомобиля, привезли в лес и привязали к дереву. Мужчина сам смог освободиться, вышел на трассу и на попутке добрался до районного центра.

Свои вину подсудимые признали. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.