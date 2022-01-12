Охотники Кировской области в 2021 году отстрелили 290 волков

Последнее нападение волка на человека в нашем регионе было зафиксировано в 1950-е годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2021 год охотники Кировской области смогли добыть 290 волков. Это показатель стал одним из лучших за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такая положительная статистика связана с внедрением мер стимулирования по поощрению охотников льготными разрешениями на отстрел лося, кабана и медведя в общедоступных угодьях. Кроме того, в конце прошлого года был рыхлый снег, по которому волкам тяжело передвигаться.

С начала 2022 года уже добыто семь санитаров леса. Из которых три в Опаринском районе. Общая же численность волков в нашей области остается стабильной и составляет порядка 400-500 особей.